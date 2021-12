Les grandes interviews RMC Sport : Wenger revient avec émotion sur son parcours légendaire à Arsenal (2016)

En compagnie de Ian Wright, Sol Campbell et William Gallas, qui ont été tous les trois des piliers au travers de ses différentes équipes, Arsène Wenger a pris le temps d'évoquer ses nombreux souvenirs à la tête d'Arsenal, qu'il a entraîné et accompagné au sommet de la Premier League entre 1996 et 2018. Avec une attention toute particulière à l'exploit de 2003-2004, où sa formation, emmenée par Thierry Henry, Patrick Vieira ou encore Robert Pirès, avait terminé invaincue sur une saison entière.