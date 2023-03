Liverpool 7-0 Manchester United : la colère froide de ten Hag après la raclée historique

Au vu de l'état de forme des deux équipes ces dernières semaines, il était difficile d'imaginer une déroute dans de telles proportions. Totalement absents en seconde période, les Red Devils ont mordu la poussière et subi une raclée inédite dans leur histoire à Liverpool (7-0). Et pourtant, les hommes d'Erik ten Hag dominaient plutôt leur sujet en première période. Et le coach néerlandais a visiblement du mal à comprendre - et donc expliquer - la déliquescence de son équipe en deuxième période (six buts encaissés).