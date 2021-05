Liverpool : "Je perds un ami", Klopp triste de voir Wijnaldum partir

Arrivé en 2016 en provenance de Newcastle, Georginio Wijnaldum est devenu un pilier de Liverpool et de Jürgen Klopp. Un pilier dont le coach allemand devra désormais se passer puisque l'international néerlandais, en fin de contrat en juin, va quitter le club après avoir officialisé la nouvelle avant l'ultime journée de Premier League contre Crystal Palace. Un hommage lui a été rendu par tout le club et plus particulièrement par Klopp en conférence de presse : "Je perds un ami".