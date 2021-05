Liverpool : Le but du gardien Alisson sous tous les angles et ses larmes à la fin du match

Le gardien de but de Liverpool Alisson a marqué le but de la victoire de Liverpool à West Bromwich (1-2) à la 94e minute, ce dimanche lors de la 36e journée de Premier League. Si le "buteur" brésilien a éprouvé une grande joie au coup de sifflet final, Alisson a écrasé des larmes après une saison éprouvante. Cinquième, Liverpool revient à un point de la 4e place de Chelsea, qualificative pour la Ligue des champions. Revivez ce but inouï et l'émotion d'Alisson avec les commentaires du direct de RMC SPORT.