Liverpool-Man United : Beckham, Gerrard, Salah... Les plus beaux buts de cette rivalité historique

Le premier choc de la semaine ! Pour le compte de la 30e journée, les Reds de Liverpool accueillent les Red Devils de Manchester United. Et cela fera forcément écho au 5-0 de l'aller infligé en octobre par Mohamed Salah et ses troupes à la bande de Cristiano Ronaldo. Un classique européen à suivre sur RMC Sport 1. Revivez les buts les plus mythiques inscrits à Anfield à cette occasion.