Liverpool-Man United : "Il approche de sa fin de carrière", l'avis des fans des Red Devils sur Varane

Le premier choc de la semaine ! Pour le compte de la 30e journée, les Reds de Liverpool accueillent les Red Devils de Manchester United. Et cela fera forcément écho au 5-0 de l'aller infligé en octobre par Mohamed Salah et ses troupes à la bande de Cristiano Ronaldo. Un classique européen à suivre sur RMC Sport 1. Et comme souvent cette saison, Raphaël Varane (28 ans) manquera à l'appel pour blessure. Que pensent d'ailleurs les fans des Red Devils de la première saison du champion du monde tricolore ? "Il approche de sa fin de carrière", selon un jeune supporter.