Liverpool-Manchester United : Le "You'll Never Walk Alone" d'Anfield pour Cristiano Ronaldo

Endeuillé par la mort de son fils nouveau-né ce lundi, Cristiano Ronaldo n'était pas de la partie entre Manchester United et Liverpool. Le public d'Anfield a alors entonné un vibrant "You'll Never Walk Alone" à la 7e minute de la rencontre pour apporter son soutien au Portugais.