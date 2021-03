Man City : Les buts marquants de sa folle série de 21 victoires toutes compétitions confondues

Ce dimanche, Manchester City s'est incliné contre Manchester United, son dauphin et voisin en Premier League. Une défaite qui met fin à une série impressionnante. Depuis le 19 décembre 2020, les hommes de Pep Guardiola ont enchaîné 21 victoires toutes compétitions confondues. C'est presque aussi bien que le Bayern Munich et ses 23 victoires l'été dernier. Retrouvez les buts les plus marquants de cette période de folie.