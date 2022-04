Manchester City 2-2 Liverpool : De Bruyne a marché sur l'eau (podcast PL Zone)

Le podcast RMC "PL Zone" se consacre au choc entre Manchester City et Liverpool (2-2) dimanche lors de la 32e journée de Premier League. Dans cet extrait, Salim Baungally, Flora Moussy, Loïc Moreau et Éric Roy reviennent sur la performance XXL du milieu belge Kevin De Bruyne, auteur du premier but des Cityzens.