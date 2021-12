Manchester City : accusé de plusieurs viols, Mendy va dire ce jeudi s'il plaide coupable ou non

Incarcéré depuis la fin du mois d'août dans une prison non loin de Liverpool, Benjamin Mendy va assister ce jeudi à une audience préparatoire à un possible procès qui se déroulerait fin janvier. Accusés de plusieurs viols et d'une agression sexuelle, le champion du monde doit dire s'il plaide coupable ou non. Une option qui peut changer sa possible peine.