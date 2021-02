Manchester City : Guardiola "reconnaissant" envers ses joueurs après la démonstration face à Tottenham (3-0)

Manchester City ne s'arrête plus. Les Citizens ont dominé Tottenham (3-0, 24e journée de Premier League) samedi et enchaîné une 16e victoire de suite, toutes compétitions confondues. "C’était très bien, face à cette équipe avec tellement de joueurs talentueux. Kane, Son, Lucas Moura, Lamela… On a contrôlé. On a concédé un coup-franc qui aurait pu être fatal. Ensuite, Tottenham n’a rien eu de dangereux jusqu'à ce tir de Bale à la fin. On a été patients, on a su marquer aux bons moments. Je suis très reconnaissant envers mes joueurs, très heureux" a souligné Pep Guardiola après la rencontre au micro de RMC Sport.