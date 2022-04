Manchester City - Liverpool : La plus belle affiche de la saison ?

Pluie de buts, course au titre, audimat XXL... Les chocs entre Cityzens et Reds sont toujours synonymes de spectacle, et celui de ce dimanche 10 avril (17h30, sur RMC Sport 1) ne devrait pas faire exception. Un point sépare les hommes de Guardiola, leaders de Premier League, de Liverpool.