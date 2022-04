Manchester City - Liverpool : Les plus beaux buts de leurs confrontations

Steven Gerrard, Martin Skrtel, Sergio Aguero... Découvrez la sélection de la Premier League des plus beaux buts inscrits entre les Cityzens et les Reds.

Les hommes de Guardiola et Klopp s'affrontent ce dimanche 10 avril à 17h30, à l'occasion de la 32e journée de Premier League. Une rencontre à suivre sur RMC Sport 1.