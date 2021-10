Manchester United 0-5 Liverpool : "Le club est retombé dans un certain anonymat", Petit consterné par la prestation des Mancuniens

Liverpool a humilié Manchester United à Old Trafford. Grâce à un triplé de Salah et un collectif parfaitement huilé, contre une défense apathique et dépassée, les Reds s'offrent une victoire historique (0-5) et plongent les Mancuniens dans la crise. A l’issue de la rencontre, Emmanuel Petit s’est montré complètement consterné par la prestation des Mancuniens.