Manchester United 0-5 Liverpool : le post com de la démonstration des Reds avec S.Guy et E. Petit

Des raclées, Manchester United en a parfois pris à domicile et même sous Ferguson (1-6 contre Manchester City en 2011). Mais celle-ci restera gravée et fera sans doute encore plus mal aux fans des Red Devils. Liverpool a corrigé MU 0-5 dimanche dernier avec un triplé de l'inévitable Mohamed Salah. Revivez les buts de cette partie depuis le poste commentateur avec Stéphane Guy et Emmanuel Petit.