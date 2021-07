Manchester United : Cantona, Pogba, Barthez... Les Français les plus capés

Raphaël Varane est susceptible de devenir le 14e joueur français à revêtir le célèbre maillot rouge et noir de Manchester United s'il venait à y signer (accord très proche autour de 50 millions d'euros selon nos informations). Retour sur les Français qui ont le plus joué à Old Trafford. Patrice Evra (379 matchs) est un incontournable. Il est suivi par son ami Paul Pogba, par Fabien Barthez, Éric Cantona ou encore Louis Saha.