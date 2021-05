Manchester United - Liverpool : Des supporters mancuniens rassemblés devant le stade et commencent à jeter des fumigènes...

Le match entre Manchester United et Liverpool aura-t-il lieu ? Reporté la semaine passée à cause d'une intrusion des supporters sur la pelouse d'Old Trafford, cette fois-ci les grands moyens ont été déployés côté sécurité. Mais les supporters se sont rassemblés devant le stade et ont commencé à jeter des fumigènes.