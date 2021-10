Manchester United : Un autre manager que Solskjaer ferait-il mieux ? (Podcast PL Zone)

Débrief du choc de Premier League, qui a tourné à l'humiliation dimanche. Les Reds se sont imposés 5-0, leur plus grande victoire dans le Derby of England.

Le programme de PL Zone :

-Manchester United-Liverpool : les Red Devils humiliés dans le théâtre des rêves. Man United doit-il licencier Ole Gunnar Solskjær?

-Chelsea-Norwich : Chelsea 5 étoiles malgré les absences de Werner et Lukaku.

-Arsenal : Lacazette is back !

-Everton-Watford : les hommes de Ranieri ont renversé les Toffees dans une fin de match dingue.