Mercato : L'entraîneur de Benfica allume Chelsea au sujet de Fernandez

L'entraîneur du Benfica s'est montré très agacé ce jeudi par les tentatives de Chelsea de recruter Enzo Fernandez. "Ce que fait le club qui veut acheter Enzo est irrespectueux envers nous tous au Benfica et je ne peux pas l'accepter. Rendre le joueur fou, puis prétendre qu'il peut payer la clause, et plus tard tenter de négocier", a expliqué Roger Schmidt.