Mercato : Un départ ou une juteuse prolongation pour Pogba à Manchester United

L'agent Mino Raiola avait fait grand bruit en décembre 2020 avec des remises en question fracassantes sur l'épanouissement de Paul Pogba à Manchester United allant jusqu'à réclamer un départ immédiat. Et cela n'avait guère plu aux fans et légendes du club mancunien. Et si tout cela n'était qu'un coup de poker? Selon les médias britanniques, Pogba et son clan se seraient rapprochés de la direction des Red Devils pour une éventuelle juteuse prolongation avec meilleur salaire du club. Cette alternative sera retenue ou un départ vers la Juventus, le Real Madrid ou le PSG s'imposera.