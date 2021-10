Newcastle : Di Meco vent debout contre les États qui rachètent des clubs

Le prince héritier d'Arabie Saoudite a racheté, via le fonds souverain PIF, 80% des parts de Newcastle. Et les rumeurs pour le mercato de janvier démarrent déjà, avec une enveloppe estimée à 220 millions d'euros. Un état qui rachète un club, "ça me pose problème" martèle Di Meco dans le Super Moscato Show.