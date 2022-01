PL Live : Au cœur du FC United of Manchester, le club créé par des fans de Manchester United

Il y a quelques années, des supporters de Manchester United ne reconnaissent plus leur club et ont décidé de créer le leur. Ainsi est né le FC United of Manchester en 2005. RMC Sport est allé à la rencontre des joueurs, du staff et des dirigeants pendant cette période historique qu’est le Boxing Day en Angleterre.



