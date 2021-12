PL Live : De retour, Van Dijk a-t-il retrouvé son meilleur niveau avec Liverpool ?

Gravement blessé face à Everton la saison dernière, Virgil van Dijk a raté une grande partie de l’exercice 2020-2021, au grand dam de Jürgen Klopp et Liverpool. De retour, le défenseur néerlandais et les Reds retrouvent des couleurs avec ce très bon début de saison. Mais le joueur de 30 ans a-t-il retrouvé son niveau stratosphérique ? Joris Crolbois tente d’apporter une réponse à cette question dans le Fact Checking.

L’émission PL Live, samedi à 13h15, présentée par Salim Baungally, Flora Moussy, Emmanuel Petit et Éric Roy.