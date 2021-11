PL Live : Jota ou Firmino… Le choix délicat de Klopp pour l’attaque de Liverpool

Si la vie est belle du côté de Liverpool (3e de Premier League, seulement une défaite), Jürgen Klopp doit toujours sacrifier un joueur offensif et l’Allemand doit choisir entre Diogo Jota et Roberto Firmino. Lequel des deux attaquants offre le plus aux Reds ? Retour dans la séance vidéo de PL Live avec Joris Crolbois.





L’émission PL Live, samedi à 13h15, présentée par Salim Baungally, Flora Moussy, Emmanuel Petit et Éric Roy.