PL Live : "L'un des meilleurs matches de la saison", Given s'enflamme avant le choc Man. City - Chelsea

Shay Given était aux côtés de notre correspondant Julien Laurens dans PL Live ce samedi. L’ancien gardien de Manchester City (2009-2011) a livré son ressenti sur le choc entre les Cityzens et leur dauphin Chelsea (13h30 sur RMC Sport 1).



