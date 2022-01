PL Live : La Masterclass de Ward-Prowse, le meilleur tireur de coup franc du monde selon Guardiola

Face à Southampton, Ederson devra être très vigilant sur les coups francs à partir de 18h30 ce samedi (sur RMC Sport 1). Et pour cause, les Saints disposent avec James Ward-Prowse (27 ans) d’une arme redoutable dans ce domaine. Grâce à une énième réalisation dans cet exercice le week-end dernier contre Wolverhampton, le milieu de terrain a égalé Thierry Henry et Gianfranco Zola dans le nombre de buts marqués sur coup franc en Premier League. RMC Sport vous propose de revivre tous ses coups francs marqués dans le championnat anglais.