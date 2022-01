PL Live : Manchester City déjà sacré ? Attention à ne pas faire une Newcastle 1996

Si Manchester City compte énormément d’avance sur ses principaux concurrents que sont Chelsea et Liverpool, les Cityzens ne veulent pas les enterrer. Et ils ont bien raison de ne pas être trop prétentieux, ils doivent prendre exemple sur Newcastle en 1996. Les Magpies étaient loin devant Manchester United, avant de se faire rattraper et dépasser par les Red Devils. PL Live et Loïc Moreau reviennent sur ce fantastique retournement de situation.

