PL Live : Manchester United, l’enfer du milieu

Manchester United enchaîne les semaines de l’enfer et Ole Gunnar Solskjaer est plus que jamais sous pression. Le coach norvégien ne parvient pas à trouver la bonne formule et cela se ressent notamment au niveau du pressing au milieu de terrain. Décryptage des nombreux problèmes des Red Devils dans cette partie du terrain avec notre journaliste data Loïc Moreau.



