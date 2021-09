PL Live : Odsonne Édouard, une première idyllique avec Crystal Palace

Recruté le dernier jour du mercato en provenance du Celtic FC, Odsonne Édouard a réalisé une première parfaite avec Crystal Palace le week-end dernier, face à Tottenham. L’attaquant français a remplacé Benteke à la 84e minute de jeu, et s’est offert le luxe de marquer un doublé pour ses débuts en Premier League. Permettant aux Eagles se s’imposer face aux Spurs (3-0).



