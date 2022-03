PL Live : Quel bilan pour Bielsa à Leeds ?

RMC Sport et PL Live reviennent sur le bilan de Marcelo Bielsa, qui vient de quitter Leeds, dans la Data Time. L’Argentin était parvenu à faire remonter les Peacocks en Premier League après plus de 15 ans d’absence. Après une première saison pleine de promesse dans l’élite, la mauvaise saison du club à entraîner le départ d"El Loco".

