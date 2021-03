PL : Tuchel au top, Liverpool "au fond du trou"... Le constat après Liverpool-Chelsea

"Liverpool est au fond du trou total à domicile, il n'y a plus aucun repère. Il n'y a plus rien, plus d'identité. "

Julien Laurens, notre correspondant anglais, revient sur la saison plus que compliquée du champion en titre de Premier League.