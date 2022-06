PL Zone : Nottingham Forest, la renaissance d'un double champion d'Europe

Nottingham a remporté la finale de play-off contre Huddersfield (1-0) et retrouve la Premier League... après 23 ans d'absence. Le double champion d'Europe retrouve la lumière, plus de 40 ans après... leur deux titres de champions d'Europe et leur sacre en championnat d'Angleterre.