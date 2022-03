PL Zone Spécial Cristiano Ronaldo aka CR807 (extrait)

Samedi face à Tottenham et flanqué du maillot des Red Devils, Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l’histoire en inscrivant les 805e, 806e et 807e buts de sa carrière. PL Zone revient sur sa carrière, sa progression... et sa mue, sa régularité.