Premier League : Aguero s'offre un prestigieux record pour sa der' avec Manchester City

L'Argentin a inscrit un doublé après son entrée en jeu contre Everton lors de la J38. Il pointe désormais à 184 buts avec les Cityzens en Premier League, désormais un de plus que Wayne Rooney et ses 183 réalisations sous le maillot de Manchester United. Thierry Henry complète le podium, devant Harry Kane et Alan Shearer.