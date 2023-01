Premier League : Arsenal s’arrache contre Man. United, Haaland (encore) en état de grâce… Ce qu’il faut retenir de la J21

Dans le gros choc de la 28e journée de Premier League, Arsenal et Manchester United ont offert un beau spectacle, les Gunners se sont arrachés pour l’emporter dans les derniers instants (3-2). De son côté, Manchester City peut remercier Erling Haaland, auteur d’un triplé face à Wolverhampton (3-0). Enfin, dans l’autre choc du week-end en Angleterre, Liverpool et Chelsea n’ont pu faire mieux qu’un match nul et vierge (0-0).