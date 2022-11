Premier League : Arteta reste élogieux envers Aubameyang avant les retrouvailles attendues par la presse

Tout le monde en Angleterre attend avec impatience les retrouvailles entre Mikel Arteta et Pierre-Emerick Aubameyang ce dimanche, lors du choc entre Chelsea et Arsenal. D’ailleurs, le coach espagnol est resté élogieux envers son ancien capitaine et attaquant.