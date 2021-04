Premier League : Beckham, Defoe, Rashford… Le top buts des Tottenham - Manchester United

En difficulté dans la course à l’Europe, Tottenham accueille Manchester United ce dimanche (17h30 sur RMC Sport 1). Tout va bien pour les Red Devils, deuxièmes de Premier League et bien partis pour rallier les demi-finales de la Ligue Europa. En attendant ce choc, revivez les plus beaux buts marqués lors des confrontations entre Spurs et Mancuniens à Londres.