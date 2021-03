Premier League : Bergkamp, Henry, Bale… Le top buts des Arsenal – Tottenham

C’est l’une des plus grandes et plus farouches rivalités dans le monde du football : le « North London Derby » entre Arsenal et Tottenham. Les Gunners, à la peine ces dernières saisons, accueillent leurs voisins ce dimanche (17h30 sur RMC Sport 1). En attendant ce choc, revivez les plus beaux buts marqués par les deux clubs lors de leurs confrontations à Highbury et à l’Emirates Stadium.