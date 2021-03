Premier League : Brighton, Newcastle, Fulham… La course au maintien est lancée

Il reste plus ou moins dix matches aux clubs de bas de tableau pour se sauver. Si West Brom et Sheffield United sont bien partis pour retrouver la deuxième division anglaise, il reste trois équipes pour la dernière place : Newcastle, Brighton et Fulham. L’ancien milieu Owen Hargreaves (28 matches en Premier League) apporte son expertise et dresse le portrait de ces candidats à la descente.