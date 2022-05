Premier League "Désolé...", Guardiola chambre un journaliste fan de Manchester United

Manchester City a largement dominé Newcastle ce dimanche lors de la 36e journée de Premier League (5-0). Un succès d'autant plus important que la veille, Liverpool avait lâché des points dans la course au titre en concédant le nul contre Tottenham. Les Cityzens gardent leur fauteuil de leader mais creusent leur avance sur les Reds. Trois points d'écart désormais entre les deux équipes et une différence de buts soignée. Guardiola était plutôt de bonne humeur en conférence de presse d'après-match. Le technicien espagnol s'est même permis un petit chambrage.