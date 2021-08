Premier League : Dixon, Henry, Drogba… Les plus beaux buts des Arsenal – Chelsea

Si la saison a très mal commencé pour Arsenal, les Gunners ont l’opportunité de se faire pardonner auprès de leur public face à Chelsea ce dimanche (17h30, RMC Sport 1). Toutefois, la tâche s’annonce compliquée, d’autant plus que la recrue phare des Blues, Romelu Lukaku, devrait être présent. En attendant ce choc, revivez les plus beaux buts marqués par les deux clubs lors de leurs confrontations à Highbury et à l’Emirates Stadium.