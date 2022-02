Premier League : Larmes et émotion avant Everton-City, les joueurs unis pour l’Ukraine

Emotion samedi avant la rencontre entre Everton et les Skyblues samedi (27e journée de Premier League). A l’échauffement, les Ukrainiens des deux formations (Mykolenko et Zinchenko) se sont longuement enlacés. Puis, les joueurs de Manchester City sont entrés sur la pelouse avec un t-shirt aux couleurs de l'Ukraine avec l’inscription « no war » (pas de guerre). Les Toffees ont, eux, arboré le drapeau ukrainien sur les épaules.