Premier League : Fernandes, Cavani, Lingard... Les buts du mois de la saison 2020/21

SEPTEMBRE James Maddison J3 Leicester, vs Manchester City OCTOBRE Manuel Lanzini J5 West Ham, vs Tottenham NOVMBRE Ola Aina J7 Fulham, vs West Bromwich DECEMBRE Sebastien Haller J13 West Ham, vs Crystak Palace JANVIER Mohamed Salah J21 Liverpool, vs West Ham FEVRIER Bruno Fernandes Uni J23 Manchester United, vs Everton MARS Erik Lamela J28 Tottenham, vs Arsenal ARIL Jesse Lingard J30 West Ham, vs Wolverhampton MAI Edinson Cavani J37 Manchester United, vs Fulham