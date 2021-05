Premier League : Fowler, Berbatov, Martial… Le top buts des Manchester United – Liverpool

Presque assuré de jouer la prochaine Ligue des champions, Manchester United pourrait empêcher son grand rival, Liverpool, de la jouer. Les Reds, en difficulté cette saison, sont encore en course pour le Top 4. En attendant ce choc (17h30 ce dimanche sur RMC Sport 1), revivez les plus beaux buts marqués à Old Trafford lors des confrontations entre les deux clubs les plus titrés du football anglais.