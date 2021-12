Premier League : Guardiola refuse de croire que la course au titre est terminée

Le grand gagnant de cette 20e journée de Premier League se nomme Manchester City ! Vainqueurs à Brentford (0-1), les Cityzens ont profité des faux pas de Chelsea et Liverpool pour prendre un peu plus d’avance en tête du championnat. Mais Pep Guardiola ne veut pas enterrer ses deux rivaux et refuse de croire que la course au titre est déjà finie.