Premier League : Haaland, Nuñez... la nouvelle génération débarque (Podcast PL Zone)

Le podcast de RMC SPORT consacré à la Premier League "PL Zone" a ouvert les dossiers de Erling Haaland et Darwin Nuñez. Avec Mbappé, ce sont les trois plus grandes pépites du football mondial. Qui sont-ils ? Comment vont-ils jouer à Manchester City et Liverpool ? Les réponses de PL Zone.