Premier League J23 : 15' de temps additionnel à Watford, 19 à Brentford !

Une panne d'éclairage a provoqué une longue interruption entre Watford et Norwich. De longues minutes d'interruption de match, avec pour conséquence 15' de temps additionnel et un match qui se termine à la 105' minute ! Entre Brentford et Wolverhampton, c'est d'abord une blessure entre deux joueurs puis un drone survolant le stade qui ont interrompu à deux reprises la première mi-temps de la rencontre. Conséquence : 19 minutes de temps additionnel avant la mi-temps.