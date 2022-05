Premier League : l'expert des coups de pied arrêtés qui a transformé Arsenal

Mis à part Manchester City et Liverpool, les deux premiers du classement indétrônables dans cette catégorie et Southampton qui le devance légèrement, Arsenal est l'une des équipes les plus dangereuses sur coup de pied arrêtés en Angleterre (sans les penalties). 13 buts inscrits - comme West Ham et Brentford - sur corner ou coup franc dont deux le week-end dernier lors du succès capital des Gunners face à West Ham (1-2). C'est surtout plus du double par rapport à l'intégralité de la saison 2020/21 (6). Une efficacité qui ne doit sans doute rien au hasard. Mais au travail d'un homme : Nicolas Jover, l'expert français des CPA.