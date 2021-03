Premier League : Lacazette moqué pour son cri de douleur après une faute contre Burnley

Ce samedi, dès son entrée en jeu contre Burnley, Alexandre Lacazette a subi une faute d’Erik Pieters. Le Français a lâché un cri de douleur qui a provoqué les moqueries de Gary Linecker et Ian Wright sur le plateau de « Match of The Day » (BBC Sport). Cependant, cela a fait polémique et Wright, légende d’Arsenal, s’est excusé auprès de l’attaquant français.