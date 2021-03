Premier League : Le but de Fernandes contre Everton élu le plus beau de février, Guardiola et Gundogan aussi primés

Le superbe but de Bruno Fernandes contre Everton a été élu le plus beau de février par la Premier League. Deux autres trophées prennent le chemin de Manchester City : celui de meilleur manager pour Pep Guardiola et celui de meilleur joueur pour İlkay Gündoğan.